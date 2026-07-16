Casa do Trabalhador oferece 28 vagas de emprego nesta quinta-feira

Oportunidades são para Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (16), 28 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.
Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente balconista (01), estoquista (01) e garçonete (01).
Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), forneiro/fundição (03), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), serviços gerais (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
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