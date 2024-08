Casa do Trabalhador oferece 29 vagas nesta terça em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador está com 29 oportunidades de emprego para Aquidauana, Anastácio e região nesta terça-feira (13).



Os interessados devem comparecer até o espaço, localizado na Rua Estevão Alves Correa, número1895, no Bairro Alto.



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Assistente de controladoria

02 Atendente balconista

01 Atendente de lojas

02 Auxiliar de funerária

02 Auxiliar de linha de produção

01 Borracheiro

01 Consultor de vendas

01 Mecânico de manutenção de maquina

01 Motorista de caminhão

01 Motorista entregador

01 Motorista de ônibus rodoviário

02 Operador de pá carregadeira

01 Pedreiro

01 Porteiro industrial

02 Selecionador de sucatas

02 Servente de pedreiro

01 Vendedor porta a porta



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Camareira de hotel

01 Cozinheiro geral

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

01 Viveirista florestal