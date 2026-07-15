Casa do Trabalhador oferece 30 vagas de emprego nesta quarta-feira

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (15), 30 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.
Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente balconista (01), estoquista (01) e garçonete (01).
Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), forneiro/fundição (03), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), mecânico de manutenção de máquinas em geral (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), serviços gerais (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
01 atendente balconista
05 auxiliar de linha de produção
01 estoquista
01 garçonete
10 alimentador de linha de produção
02 auxiliar de cozinha
02 campeiro – na pecuária
01 eletricista de instalações industriais
03 forneiro (fundição)
01 mecânico de manutenção de máquinas em geral
01 mecânico de manutenção de máquina industrial
01 serviços gerais
01 trabalhador de pecuária polivalente
AQUIDAUANA
Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do Córrego João Dias, na região do Frigorífico Buriti, em Aquidauana.
Política
"O que adianta o país ter potencial se o custo do dinheiro inviabiliza quem produz?", diz o pré-candidato ao Senado
ECONOMIA
Aplicativo permite consumidor denunciar irregularidades
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS