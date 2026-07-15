Casa do Trabalhador oferece 30 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (15), 30 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente balconista (01), estoquista (01) e garçonete (01).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), forneiro/fundição (03), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), mecânico de manutenção de máquinas em geral (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), serviços gerais (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 atendente balconista

05 auxiliar de linha de produção

01 estoquista

01 garçonete

Vagas regionais (rural/outras cidades)

10 alimentador de linha de produção

02 auxiliar de cozinha

02 campeiro – na pecuária

01 eletricista de instalações industriais

03 forneiro (fundição)

01 mecânico de manutenção de máquinas em geral

01 mecânico de manutenção de máquina industrial

01 serviços gerais

01 trabalhador de pecuária polivalente