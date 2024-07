Casa do Trabalhador oferece 32 vagas de emprego nesta quarta em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador oferta 32 vagas de emprego nesta quarta-feira (17) para Aquidauana, Anastácio e região.



O posto de serviço informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.



Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro e para verificação de seu perfil com relação a vaga.



O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 07h às 13h. Casa do Trabalhador: 3241-5652



A Casa do Trabalhador Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.



Confira todas as vagas em aberto:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Auxiliar de funerária

02 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de pessoal

01 Borracheiro

01 Capataz

02 Carregador e descarregador de caminhão

03 Carpinteiro

01 Consultor de vendas

01 Empregada domestica nos serviços gerais

01 Garçom

01 Mecânico de manutenção de maquina

01 Operador de tratamento residual

01 Operador de empilhadeira

01 pizzaiolo

02 Selecionador de sucatas

02 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

01 Zelador



VAGAS PCD:

01 Recepcionista de hospital



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Campeiro na pecuária

01 Capataz

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

01 Viverista florestal