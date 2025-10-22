Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta quarta-feira (22), a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliares de linha de produção

03 Descarregadores de caminhão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operadores de caixa

01 Recepcionista/secretária

02 Vendedores porta a porta



Vagas regionais (rural/outras cidades)

02 Campeiros

03 Cozinheiros gerais

06 Auxiliares de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiros

05 Operadores de planta e carbonização

02 Trabalhadores agropecuários polivalentes

02 Trabalhadores rurais



No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador, para atualização do cadastro e análise de compatibilidade com o perfil profissional.



Atendimento



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652



As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a solicitação dos empregadores.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!