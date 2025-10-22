Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência

Da redação

Publicado em 22/10/2025 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta quarta-feira (22), a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

Leia Também

• Aquidauana e Anastácio oferecem 37 vagas de emprego nesta terça-feira

• Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

• Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliares de linha de produção

03 Descarregadores de caminhão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operadores de caixa

01 Recepcionista/secretária

02 Vendedores porta a porta

Vagas regionais (rural/outras cidades)

02 Campeiros

03 Cozinheiros gerais

06 Auxiliares de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiros

05 Operadores de planta e carbonização

02 Trabalhadores agropecuários polivalentes

02 Trabalhadores rurais

No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador, para atualização do cadastro e análise de compatibilidade com o perfil profissional.

Atendimento

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a solicitação dos empregadores.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Ciclista fica ferida em colisão com carro no Bairro Alto em Aquidauana

Aquidauana

Simasul apoia desenvolvimento local com cursos para familiares de colaboradores

Clima

Aquidauana terá mínima de 16ºC e máxima de 35ºC nesta terça-feira

Atleta de Bonito ganha Corrida Unimed

Prefeitura de Aquidauana divulga horários em unidades de saúde

Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

Resgate

Dois jovens ficam feridos em queda de moto após manobra de carro em Aquidauana

Publicidade

Saúde

Aquidauana realiza Dia D de Multivacinação e amplia atualização de carteiras de vacina

ÚLTIMAS

Trânsito

Governo de MS lança licitação para modernização de 673 km de rodovias

A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro

Polícia

PF faz operação contra importação clandestina de remédio emagrecedor

Caso envolve servidor da Anvisa que desviou fármacos apreendidos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo