Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta quarta-feira (22), a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo
08 Auxiliares de linha de produção
03 Descarregadores de caminhão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
03 Operadores de caixa
01 Recepcionista/secretária
02 Vendedores porta a porta
Vagas regionais (rural/outras cidades)
02 Campeiros
03 Cozinheiros gerais
06 Auxiliares de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiros
05 Operadores de planta e carbonização
02 Trabalhadores agropecuários polivalentes
02 Trabalhadores rurais
No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador, para atualização do cadastro e análise de compatibilidade com o perfil profissional.
Atendimento
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a solicitação dos empregadores.
