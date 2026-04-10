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Casa do Trabalhador oferece mais de 20 vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

Vagas incluem atendente, instalador de internet, serralheiro e mecânico agrícola

Da redação

Publicado em 10/04/2026 às 07:44

Atualizado em 10/04/2026 às 07:47

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou um novo quadro de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais para a zona rural e outras cidades. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e concorrer às posições.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

As oportunidades disponíveis para a região são:

- 02 Atendente balconista
- 02 Atendente do setor de frios e laticínios
- 01 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Empregada doméstica nos serviços gerais
- 01 Garçom
- 02 Instalador de internet/técnico
- 01 Serralheiro

Vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 01 Alimentador de linha de produção
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 01 Motorista de caminhão
- 01 Operador de máquina

Veja abaixo como fazer para se candidatar

A Casa do Trabalhador informa que o contato por telefone serve apenas para verificar se a vaga de interesse ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse na oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro. No local, será feita a verificação do perfil do candidato em relação à vaga desejada.

A orientação é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por isso, os interessados devem buscar o atendimento o quanto antes.

Serviço – A Casa do Trabalhador de Aquidauana fica localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no bairro Alto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é o (67) 3241-5652, mas a confirmação da vaga e a efetivação do cadastro exigem a presença do candidato no posto.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a geração de emprego e renda, conectando trabalhadores e empregadores da região.

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