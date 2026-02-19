Casa do Trabalhador oferece vagas em diversas áreas em Aquidauana e Anastácio

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira, 19 de fevereiro. As oportunidades são para atuação local, na região de Aquidauana e Anastácio, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e para o setor rural e outras cidades.

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

- 01 Açougueiro

- 01 Atendente balconista

- 05 Auxiliar de linha de produção

- 01 Carregador e descarregador de caminhões

- 01 Cozinheira

- 01 Farmacêutico

Vagas para PCD

- 01 Jardineiro

- 01 Trabalhador rural

Vagas regionais (rural e outras cidades)

- 01 Auxiliar de cozinha

- 03 Garçom

- 01 Trabalhador de pecuária polivalente

Como se candidatar:

Os interessados em alguma das vagas devem comparecer pessoalmente à unidade da Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar se o perfil é compatível com a oportunidade desejada. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, só é possível confirmar se a vaga de interesse ainda está disponível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

