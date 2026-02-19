Casa do Trabalhador oferece vagas em diversas áreas em Aquidauana e Anastácio

Unidade está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto; atendimento ocorre das 7h às 13h
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira, 19 de fevereiro. As oportunidades são para atuação local, na região de Aquidauana e Anastácio, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e para o setor rural e outras cidades.
- 01 Açougueiro
- 01 Atendente balconista
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Cozinheira
- 01 Farmacêutico
- 01 Jardineiro
- 01 Trabalhador rural
- 01 Auxiliar de cozinha
- 03 Garçom
- 01 Trabalhador de pecuária polivalente
Os interessados em alguma das vagas devem comparecer pessoalmente à unidade da Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar se o perfil é compatível com a oportunidade desejada. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, só é possível confirmar se a vaga de interesse ainda está disponível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Alívio
Amanda Maidana respira aliviada após pasta com todos documentos serem encontrados e devolvidos
Carnaval 2026
As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real
Carnaval
Enquanto remavam no rio Formoso, em Bonito, grupo se deparou com a cobra e guardam a lembrança incrível do Carnaval
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS