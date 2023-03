Casa do Trabalhador promove roda de conversa em comemoração do Dia da Mulher

Todos puderam falar e compartilhar suas opiniões e reflexões acerca do trabalho e da presença das mulheres na sociedade / Divulgação

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Casa do Trabalhador de Aquidauana realizou ontem (08), uma roda de conversa e um café da manhã para as cidadãs que estavam presentes e servidoras.

Na oportunidade, estavam presentes a secretária de Assistência Social – Josilene Rodrigues, a assessora especial – Rose Bossay, a coordenadora do CRAM – Edneia Mendes Gamarra, representando a Simasul departamento de RH – Katia Hernandes e Gerson Gonçalves de Souza - coordenador da Casa do Trabalhador.

Na roda de conversa, todos puderam falar e compartilhar suas opiniões e reflexões acerca do trabalho e da presença das mulheres na sociedade. Também foi citado a importância de as mulheres denunciarem qualquer tipo de violência que venham a sofrer e, que, sobretudo, possam saber onde e como procurar ajuda.

Vale lembrar que, a Casa do Trabalhador oferece serviços e orientações para todos os cidadãos e, claro, as mulheres que precisam e quiserem se inserir no mercado de trabalho, conhecer as vagas disponíveis e serviços podem procurar o setor.

SERVIÇO – A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa nº 1.895 – Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241–5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 13 horas.