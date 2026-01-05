Casa do Trabalhador retorna atividades em 12 de janeiro

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana, unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), retomará as atividades no próximo dia 12. Os trabalhos foram interrompidos a partir de 31 de dezembro.

Localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, a Casa do Trabalhador oferece serviços como intermediação de mão de obra, cadastro de currículos, emissão de carteira de trabalho e solicitação de seguro-desemprego. Todos esses serviços estarão suspensos durante o período de recesso.

A pausa dos trabalhos ocorreu em atendimento ao calendário do serviço público como forma de permitir o planejamento interno. A unidade retornará para continuar atendendo trabalhadores e empregadores, reforçando seu papel como ponto central de acesso a oportunidades e direitos trabalhistas em Aquidauana e região.

