Casa é arrombada e furtada na região da João Almeida de Castro em Aquidauana

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Rapaz de 26 anos teve descobriu que a casa foi arrombada e furtada na noite de ontem (11), na região da João Almeida de Castro – perto da Câmara de Vereadores – em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, o jovem alugou a casa e no dia 03 de janeiro deixou seus pertences no imóvel.



Ontem no período noturno retornou até a residência para arrumar sua mudança e descobriu que a porta dos fundos foi arrombada.



A vítima então olhou seus pertences e sentiu a falta de um ventilador, do botijão de gás, várias panelas, roupas e até peças do seu guarda roupa que não estava montado.



O rapaz então foi até a delegacia de polícia e registrou a ocorrência.