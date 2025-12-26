Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 14:26

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Casa é arrombada e televisão furtada no bairro da Serraria em Aquidauana

O crime aconteceu enquanto o morador havia saído de casa por um curto período

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 09:23

Atualizado em 26/12/2025 às 13:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro/ Arquivo

Um homem de 58 anos teve a residência arrombada e uma televisão furtada na manhã do dia 24, no bairro da Serraria, em Aquidauana. O crime aconteceu enquanto o morador havia saído de casa por um curto período.

De acordo com o relato da vítima, ele deixou a residência por volta das 6h40 da manhã e retornou aproximadamente às 8h20. Ao chegar, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada, o que imediatamente levantou a suspeita de invasão. Ao verificar o interior do imóvel, constatou que a televisão havia sido levada.

Ainda conforme o registro, o morador observou que, do lado de fora da casa, a antena da TV estava caída, com o fio cortado, indicando que o autor do furto tentou levar também o equipamento. No quintal e em uma área de mato próxima, foram encontrados vestígios que indicam que o suspeito pode ter pulado o muro da residência vizinha, possivelmente utilizando esse trajeto para fugir após o crime.

O furto ocorreu na Rua Moisés Albuquerque, nas proximidades da ABB, no bairro da Serraria. A vítima relatou ainda que havia saído pela manhã para ir à igreja e, ao retornar, encontrou o imóvel violado.

Vizinhos da região possuem câmeras de segurança, que poderão auxiliar na identificação do autor. O caso foi registrado como furto qualificado, com rompimento de obstáculo, devido ao arrombamento da residência, e será apurado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Final do 76º Campeonato Amador de Aquidauana acontece neste sábado

• Sexta-feira terá calor e chance de chuva em Aquidauana

• Marcus Calonga falece na véspera de Natal em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Aquidauana

GETAM recolhe 9 motos durante operação de Natal em Aquidauana

Aquidauana

Bicicleta furtada em supermercado é recuperada horas depois em Aquidauana

Vítima estava realizando compras em estabelecimento e percebeu o furto

Clima

Natal será de calor e possibilidade de chuva em Aquidauana

Publicidade

Luto

Aquidauana se despede do engenheiro civil Ibrahim Suleiman

ÚLTIMAS

Geral

Receitas criativas ajudam a transformar restos do Natal em novos pratos

Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua Ceia Natalina, veja nossas dicas

Geral

Qual país mais ama o Natal? Conheça o campeão da celebração

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo