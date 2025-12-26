Casa é arrombada e televisão furtada no bairro da Serraria em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro/ Arquivo

Um homem de 58 anos teve a residência arrombada e uma televisão furtada na manhã do dia 24, no bairro da Serraria, em Aquidauana. O crime aconteceu enquanto o morador havia saído de casa por um curto período.



De acordo com o relato da vítima, ele deixou a residência por volta das 6h40 da manhã e retornou aproximadamente às 8h20. Ao chegar, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada, o que imediatamente levantou a suspeita de invasão. Ao verificar o interior do imóvel, constatou que a televisão havia sido levada.



Ainda conforme o registro, o morador observou que, do lado de fora da casa, a antena da TV estava caída, com o fio cortado, indicando que o autor do furto tentou levar também o equipamento. No quintal e em uma área de mato próxima, foram encontrados vestígios que indicam que o suspeito pode ter pulado o muro da residência vizinha, possivelmente utilizando esse trajeto para fugir após o crime.



O furto ocorreu na Rua Moisés Albuquerque, nas proximidades da ABB, no bairro da Serraria. A vítima relatou ainda que havia saído pela manhã para ir à igreja e, ao retornar, encontrou o imóvel violado.



Vizinhos da região possuem câmeras de segurança, que poderão auxiliar na identificação do autor. O caso foi registrado como furto qualificado, com rompimento de obstáculo, devido ao arrombamento da residência, e será apurado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

