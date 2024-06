Casa em Aquidauana é alvo de invasão pela terceira vez em seis meses

Grade de janela foi arrombada / O Pantaneiro

Uma moradora do bairro Guanandy, em Aquidauana procurou à Delegacia de Polícia para relatar mais um episódio de invasão e furto em sua residência, na manhã de segunda-feira (10). Em apenas seis meses, essa é a terceira vez que ela denúncia um caso parecido as autoridades.



Segundo a vítima, por volta das 07h, um homem desconhecido entrou na sua casa em sua ausência, utilizando um pedaço de madeira para quebrar a grade da janela da cozinha.



Os pertences furtados foram secador de cabelo um kit de shampoo e condicionador infantil, além de um pote de creme de cabelo da marca Skala. O invasor também tentou levar um botijão de gás, mas abandonou o objeto no terreno lateral da propriedade.







O crime foi presenciado pelo cunhado da vítima, que passava em frente à residência no momento da invasão. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi encontrado no local. Mais tarde, foi relatado que o suposto bandido foi capturado por terceiros e agredido fisicamente, resultando no abandono da mochila contendo os pertences furtados, que foram recuperados.



Esta não é a primeira vez que a residência é alvo de invasão e furto. Segundo a vítima, esta foi a terceira ocorrência nos últimos seis meses. Um ponto de preocupação levantado é a falta de segurança nos terrenos vizinhos, que não são mantidos limpos e frequentemente são utilizados por usuários de drogas. O acesso à residência foi facilitado pelo terreno ao lado, que não possui cerca, sendo esta a rota de entrada dos invasores em todas as ocasiões.



Diante da recorrência, os moradores da região pedem medidas mais efetivas por parte dos proprietários dos terrenos, incluindo a manutenção regular e o cercamento adequado das propriedades. Segundo os moradores, a falta de ação nesse sentido tem colocado em risco a segurança e tranquilidade dos residentes locais.