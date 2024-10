Casa fica destruída após incêndio em Aquidauana

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Uma casa ficou completamente destruída, após ser consumida pelo fogo, na madrugada desta quarta-feira (2), na rua Projetada, bairro Dona Nenê, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada às 2h38 e no local, se deparou com o incêndio em uma residência, já avançado e em grande proporção, com bastante material combustível, como livros, roupas, colchões, entre outros.

A guarnição de imediato combateu o incêndio com a técnica de combate direto, utilizando o mangotinho e duas mangueiras.

Para extinguir as chamas, foram gastos aproximadamente 4.000 litros de água. Ao final, foi realizado o rescaldo e deixado o local em segurança, aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas.