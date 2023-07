Casa pega fogo e idoso é achado morto em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

No fim da manhã desta sexta-feira, 28, na Rua D, na Vila Quarenta, em Aquidauana, um idoso, de 66 anos, aposentado da Polícia Civil, morreu após ter a casa incendiada. Na intenção de ajudar, os vizinhos foram apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros, mas o idoso já estava caído em um dos cômodos da casa.

O site O Pantaneiro está no local acompanhando a ação do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio e nem a identificação correta da vítima.

As chamas tomaram uma proporção muito grande e dava para ser vista de longe, conforme informações apuradas pela reportagem o idoso já estava morto assim que o resgate chegou.



Veja mais fotos: