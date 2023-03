Casal briga e homem é preso em flagrante por violência doméstica

Ilustrativa

As ‘trocas’ de mordidas entre um casal terminou em prisão, no sábado, dia 18, na Avenida. Vice Pref Timóteo Proença no Bairro Nova Aquidauana. Com a situação, a polícia foi acionada.

O casal estava no relacionamento há 11 meses. No sábado, o trabalhador rural, de 33 anos e a aquidauanense de 37 anos estavam ingerindo bebida alcoólica e, perto da meia-noite, a mulher resolveu mandar o homem ir embora, pois ela iria sair com uma amiga.

O homem não gostou e disse que gostaria de acompanhá-las. Mas, a mulher abriu o jogo e revelou que não queria continuar com ele. Foi quando a discussão começou.

O trabalhador rural disse que a mulher poderia sair, mas se ele fosse junto porque não ia ficar bem pra ele ficar.

A discussão ficou acirrada quando a mulher pegou o capacete para sair de moto momento em que o homem teria lascado uma mordida na mão esquerda dela.

Segundo a mulher, a mordida causou lesão em dois dedos e, para defender-se, desferiu uma mordida no braço do homem e se soltou.

Mordido, o homem foi embora, mas foi preso ao retornar à casa e se deparar com PM.

Como a mulher estava lesionada, nem mesmo dependeu de representação desta para que a prisão fosse efetuada.