Casal de Aquidauana está retido em navio em Dubai em meio a guerra

Um casal de empresários de Aquidauana (MS) vive momentos de apreensão em alto-mar após ficar retido em um navio que navegava em Dubai, no Oriente Médio, região que enfrenta uma escalada de conflitos nos últimos dias.

Em entrevista ao O Pantaneiro nesta sexta-feira (07), Renato César Rodrigues e a esposa Ádria explicaram que programaram a viagem de cruzeiro há um ano e entre a rota estavam algumas cidades do Oriente Médio. Mal imaginavam, porém, que poderiam ficar em meio a uma grande guerra e acabariam retidos no navio do cruzeiro sem previsão de retorno para o Brasil.

Eles contam que estavam viajando como turistas e agora aguardam novas orientações para saber quando poderão seguir viagem ou deixar a área considerada de risco.No relato, o casal também comenta sobre as restrições de deslocamento dentro da embarcação e a preocupação com o cenário internacional, enquanto acompanham as atualizações divulgadas pelas autoridades marítimas e pela empresa responsável pelo cruzeiro.

Em um vídeo enviado, o casal relata o clima de apreensão a bordo. Segundo eles, os passageiros foram orientados a permanecer atentos às recomendações da tripulação e a rotina dentro do navio passou a ser marcada por incerteza e expectativa diante das notícias sobre o conflito na região.

Com o aumento das hostilidades e o risco para embarcações que transitam por rotas estratégicas próximas ao Golfo Pérsico, a tripulação recebeu orientações de segurança e o navio teve a rota alterada. Apesar da tensão causada pela situação, o casal tranquilizou familiares e amigos ao afirmar que está bem. De acordo com eles, toda a tripulação segue os protocolos de segurança e mantém os passageiros informados enquanto a situação na região é monitorada.