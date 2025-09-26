Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:40

Ocorrência

Casal é detido após ocorrência de violência doméstica em Aquidauana

Casal iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas

Da redação

Publicado em 26/09/2025 às 10:20

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar atenderam, na noite de quinta-feira, (25), uma ocorrência de violência doméstica no bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com o registro, um casal, ele de 49 anos e ela de 34, iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas, incluindo empurrões, enforcamento e lesões leves.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguiu para os procedimentos legais.

