Casal é flagrado comercializando drogas no Bairro Alto

Divulgação

Um casal foi flagrado comercializando drogas na rua Pandiá Calógeras, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme boletim de ocorrência, ambos são conhecidos da polícia e vendem pasta base de cocaína e trocam o entorpecente por diversos produtos furtados na região.

De posse das informações, a polícia realizou patrulhamento na região, com intuito de flagrar algum usuário saindo do local, momento em que flagraram um indivíduo que entrou e saiu rapidamente do quintal.

Foi realizada a abordagem do adolescente infrator, sendo que, ele tentou fugir.

Ao ser questionado, ele confessou que havia comprado a droga do casal.

Os policiais entraram realizaram buscas na residência e encontraram drogas na casa. O casal contou que estão juntos há quatro meses.

Além da droga, foram encontrados bicicletas, celulares, videogame, um aparelho SKY, duas máquinas de cartão, um receptor de antena parabólica e um aparelho de som.

Diante dos fatos, eles acabaram detidos para procedimentos cabíveis.