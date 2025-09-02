Casal é levado à delegacia por maus-tratos a recém-nascido em Aquidauana

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Um casal de 18 e 25 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na madrugada de domingo (31), após denúncia de maus-tratos registrada pelo Conselho Tutelar. O caso aconteceu no bairro Alto e envolveu um bebê recém-nascido.



De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada após a denúncia e, no local, constatou que os pais consumiam bebidas alcoólicas em um bar acompanhados da criança.



A Polícia Militar conduziu os responsáveis à delegacia e o recém-nascido ficou sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

