Casal é levado à delegacia por maus-tratos a recém-nascido em Aquidauana

O caso aconteceu no bairro Alto no último domingo (31)
Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar
Um casal de 18 e 25 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na madrugada de domingo (31), após denúncia de maus-tratos registrada pelo Conselho Tutelar. O caso aconteceu no bairro Alto e envolveu um bebê recém-nascido.
De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada após a denúncia e, no local, constatou que os pais consumiam bebidas alcoólicas em um bar acompanhados da criança.
A Polícia Militar conduziu os responsáveis à delegacia e o recém-nascido ficou sob acompanhamento do Conselho Tutelar.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida
Chuvas não afetam rios e "trilha submersa" reaparece em Jardim e Bonito
Bodoquena recebe evento de corrida de trilha em maio
Policial
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal
Economia
Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS