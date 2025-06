Casal é preso por tráfico de drogas próximo a escola em Aquidauana

Divulgação/ PM

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um casal suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas no bairro Alto, em Aquidauana. A abordagem ocorreu na tarde de sexta-feira (30), após patrulhamento da equipe na região próxima à Avenida Pantaneta.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta vermelha. O indivíduo, já conhecido por denúncias anônimas de envolvimento com o tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi interceptado. Durante a abordagem, foram encontradas porções de pasta base de cocaína e cocaína em seu bolso. Ele afirmou que estaria a caminho de realizar uma entrega, mas não revelou o destinatário.



Com base nas informações fornecidas, os agentes se dirigiram ao endereço indicado pelo suspeito, onde abordaram uma mulher que saía da residência. Durante a tentativa de evasão, ela danificou o próprio celular e tentou se livrar de outros objetos. Após busca pessoal realizada por uma policial feminina, foram encontradas porções de pasta base de cocaína prontas para comercialização.



A investigação levou os policiais a dois imóveis associados ao casal. No local, foram apreendidos:



10 porções de pasta base de cocaína e 7 de cocaína, totalizando mais de 11 gramas de entorpecentes;



R$ 5.158,00 em espécie;



1 balança de precisão;



7 aparelhos celulares;



Materiais para embalo das drogas, como sacos plásticos e uma tesoura.



Parte das drogas foi localizada escondida dentro de utensílios domésticos e roupas no interior da casa. O imóvel onde o casal operava está situado a menos de 50 metros de um posto de saúde e de uma creche, o que agrava a tipificação do crime, por se tratar de tráfico nas imediações de instituições públicas.



De acordo com a polícia, os entorpecentes encontrados poderiam ser fracionados em cerca de 40 porções para venda. Diante da materialidade e da gravidade dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico qualificado por proximidade de unidade de ensino e saúde.



Ambos os suspeitos apresentavam comportamento alterado e tentaram fugir, sendo necessário o uso de algemas durante a condução. Eles foram entregues à autoridade policial sem lesões corporais aparentes. A ação contou com o acompanhamento de uma advogada durante o registro da ocorrência.

