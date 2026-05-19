Casal fica ferido após moto colidir com tamanduá em rodovia em Aquidauana

Passageira de 20 anos e condutor apresentaram escoriações
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um casal ficou ferido após a motocicleta em que estava colidir com um tamanduá na rodovia MS-450, nas proximidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na tarde de segunda-feira, dia 19. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado por volta das 16h49 para atender a ocorrência.
No local, a equipe encontrou as duas vítimas. A passageira, de 20 anos, estava sentada ao solo, consciente, orientada e comunicativa, apresentando escoriações no cotovelo (membro superior esquerdo) e no joelho e pé (membro inferior esquerdo). O condutor da motocicleta também apresentava escoriações, no joelho e no ombro esquerdos.
Os socorristas realizaram o atendimento conforme protocolo de trauma, prestando assistência pré-hospitalar às vítimas no local da ocorrência. Não há informações sobre a necessidade de encaminhamento hospitalar ou sobre o estado de saúde do animal envolvido no acidente.
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ACIDENTE FATAL
Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima caída fora da pista, em meio à vegetação, ao lado de uma motocicleta Honda Fan
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