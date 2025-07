Casal fica ferido em colisão entre motos no bairro Alto em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um casal ferido na manhã desta terça-feira (15), no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e Antônio João, no bairro Alto, em Aquidauana.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h05 para prestar socorro às vítimas. No local, um homem e uma mulher apresentavam escoriações pelo corpo. Eles receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, após avaliação, recusaram encaminhamento ao Pronto-Socorro do município.



O outro ocupante da segunda motocicleta envolvida na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

