09 de Fevereiro de 2026 • 10:07

Tragédia

Casal morre em acidente entre carro e moto em Aquidauana

A colisão ocorreu na Rua Antônio Campelo, nas proximidades do asilo da cidade

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 07:55

Atualizado em 09/02/2026 às 08:35

João Éric / O Pantaneiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta resultou na morte de um casal na madrugada desta segunda-feira (9), em Aquidauana. A colisão ocorreu na Rua Antônio Campelo, nas proximidades do asilo da cidade, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu uma motocicleta Honda Fan 160 e um veículo Fiat Palio. As equipes de resgate foram acionadas com a informação de que havia três vítimas. Ao chegarem, constataram o óbito do condutor da motocicleta, Rodiney Carlos Malheiro, de 38 anos.

A passageira da moto, Genice Chimenes de Barros Malheiro, de 39 anos, esposa do condutor, foi socorrida em estado grave e encaminhada às pressas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, porém não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

O motorista do automóvel também ficou ferido, apresentando lesões na cabeça, e foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou o isolamento e a preservação da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que efetuaram os trabalhos periciais. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

