Casal morre em acidente entre carro e moto em Aquidauana

A colisão ocorreu na Rua Antônio Campelo, nas proximidades do asilo da cidade
João Éric / O Pantaneiro
Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta resultou na morte de um casal na madrugada desta segunda-feira (9), em Aquidauana. A colisão ocorreu na Rua Antônio Campelo, nas proximidades do asilo da cidade, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar
De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu uma motocicleta Honda Fan 160 e um veículo Fiat Palio. As equipes de resgate foram acionadas com a informação de que havia três vítimas. Ao chegarem, constataram o óbito do condutor da motocicleta, Rodiney Carlos Malheiro, de 38 anos.
A passageira da moto, Genice Chimenes de Barros Malheiro, de 39 anos, esposa do condutor, foi socorrida em estado grave e encaminhada às pressas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, porém não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.
O motorista do automóvel também ficou ferido, apresentando lesões na cabeça, e foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico.
A Polícia Militar realizou o isolamento e a preservação da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que efetuaram os trabalhos periciais. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Bolsa sobe 0,45% e encosta nos 183 mil pontos
Cheia Rio Aquidauana
Água já atinge frente e lateral do Hotel Aruanã, em Anastácio,
Cheia Rio Aquidauana
Nível do Rio Aquidauana continua subindo e cobrindo mais áreas de Aquidauana e Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS