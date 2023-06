Casal morre após cair em ponte na Estrada do Taboco, em Aquidauana

Casal identificado como Julio Cesar Silveira e Iranice Santos / Divulgação

Na noite de ontem, 26, um casal identificado como Julio Cesar Silveira e Iranice Santos morreram após cair da ponte conhecida como Estrada do Taboco, local que fica a 38 km da área urbana de Aquidauana. De acordo com informações iniciais, o condutor pode ter perdido o controle do veículo ao desviar de um caminhão.

Quatro pessoas estavam no veículo, modelo Volkswagen Gol vermelho, sendo três adultos e uma criança.

Conforme apurado pela reportagem o motorista e a passageira morreram no local, ja a outra passageira e a criança que estava no banco de trás foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e transportadas para o Pronto Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz, em Aquidauana. Ambas sofreram apenas escoriações.

Julio, era piloto conhecido no aeroclube de Aquidauana, e o casal residia em Campo Grande

Os corpos do casal foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) do município. Equipes da Polícia Civil foram até o local para a realização da perícia.