Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 19:54

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Casal sofre acidente de moto na Curva da Morte em Camisão

A motociclista de 21 anos, já sem capacete, relatou que estava deslocando com sua motocicleta quando perdeu controle vindo a sofre queda, apresentando escoriações no corpo. 

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 19:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde desta terça-feira (30) por volta das 16h40 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 de Aquidauana foi acionado para atender um sinistro de trânsito na MS 450 nas proximidades da conhecida curva da morte no Distrito de Camisão em Aquidauana.

A guarnição deslocou com brevidade até local indicado onde se deparou com duas vítimas as ao solo as margens da rodovia que liga Aquidauana ao distrito de Camisão.

A motociclista de 21 anos, já sem capacete, relatou que estava deslocando com sua motocicleta quando perdeu controle vindo a sofre queda, apresentando escoriações no corpo.

Durante deslocamento, foi monitorado o pulso mantendo sinais vitais estáveis sem intercorrências no percurso até a chegada no Pronto Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.

O garupa da motocicleta foi atendido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Policia Militar encontrava-se no local.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Violência

Mulher esfaqueia marido após crise de ciúmes no bairro Cidade Nova

Atenção

Confira os horários de funcionamento dos serviços essenciais no fim de ano

Luto

Aquidauana se despede de Dona Noelia, ex-proprietária da Churrascaria Princesa do Sul

Figura muito querida na cidade, Dona Noelia deixa um legado marcado pelo trabalho, pela fé e pelo serviço à comunidade.

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Publicidade

Desespero

Bombeiros evitam que mulher morra afogada no rio Paraguai

ÚLTIMAS

Economia

Correios preveem 15 mil demissões voluntárias e fechar mil agências

Correios divulgaram nesta segunda-feira (29) um plano de reestruturação da companhia com previsão de fechar 16% das agências da estatal, o que representa cerca de mil das 6 mil unidades próprias  em todo o país.

Social

Receitas para a Ceia de Ano-Novo

Pratos leves, saborosos e cheios de simbolismo para começar bem o novo ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo