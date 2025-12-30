Casal sofre acidente de moto na Curva da Morte em Camisão

A motociclista de 21 anos, já sem capacete, relatou que estava deslocando com sua motocicleta quando perdeu controle vindo a sofre queda, apresentando escoriações no corpo.
Na tarde desta terça-feira (30) por volta das 16h40 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 de Aquidauana foi acionado para atender um sinistro de trânsito na MS 450 nas proximidades da conhecida curva da morte no Distrito de Camisão em Aquidauana.
A guarnição deslocou com brevidade até local indicado onde se deparou com duas vítimas as ao solo as margens da rodovia que liga Aquidauana ao distrito de Camisão.
A motociclista de 21 anos, já sem capacete, relatou que estava deslocando com sua motocicleta quando perdeu controle vindo a sofre queda, apresentando escoriações no corpo.
Durante deslocamento, foi monitorado o pulso mantendo sinais vitais estáveis sem intercorrências no percurso até a chegada no Pronto Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.
O garupa da motocicleta foi atendido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Policia Militar encontrava-se no local.
