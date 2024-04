Casal tenta mudar rota de caminhada para despistar policiais mas é preso com drogas

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

A guarnição do GETAM realizava patrulhamento no dia 28 de março, por volta das 18h45, pela Rua Delfino Alves Correa, em Aquidauana quando nas proximidades do cruzamento com a Avenida Coronel Antônio Trindade avistou um casal caminhando, que ao perceber a aproximação das viaturas, tentou mudar a direção do deslocamento.

Foi realizada a abordagem e a busca pessoal, sendo localizada com a mulher uma certa quantia de pasta base, dentro de uma sacola de papel contendo roupas.

Perguntado onde adquiriu, o casal relatou ter comprado de um indivíduo conhecido em um endereço próximo.

A guarnição então deslocou até o endereço informado, na Avenida Gabriel Ferreira e franqueada a entrada pela senhora, companheira do autor, a equipe policial flagrou o referido indivíduo fazendo a contagem de certa quantia em dinheiro, em notas fracionadas.

Durante busca no imóvel foram localizadas porções de maconha e pasta base, preparadas para a venda, uma balança de precisão, vários aparelhos celulares, cartões de crédito em nomes de várias pessoas diferentes, duas serras elétricas, uma pulseira e um brinco, objetos dos quais ele não soube precisar a procedência.

No local ainda estava outra pessoa, conhecida no meio policial por ter diversas passagens, inclusive furto e portar drogas para consumo pessoal, com a qual havia uma certa quantia de substância com cor e odor característicos a pasta base, no bolso direito do short embaixo do macacão.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.