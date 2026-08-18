Casas Bahia fecha portas em MS, mas Aquidauana escapa

Casas Bahia em Aquidauana / O Pantaneiro

A onda de fechamento de lojas da Casas Bahia já chegou a Mato Grosso do Sul, mas, por enquanto, Aquidauana parece estar fora da lista de unidades que devem encerrar as atividades.

De acordo com informações repassadas por funcionários da unidade local ao O Pantaneiro, a loja de Aquidauana não estaria na rota dos fechamentos previstos pela empresa no curto prazo. A informação traz certo alívio para consumidores e trabalhadores da cidade, mas o cenário ainda exige cautela diante da grave crise enfrentada pelo grupo.

A unidade localizada na Rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, segue em funcionamento.

Cinco lojas já fecharam em MS

A situação é diferente em outras cidades sul-mato-grossenses. Pelo menos cinco unidades da Casas Bahia já tiveram as portas fechadas no Estado: duas em Dourados e outras em Nova Andradina, Ponta Porã e no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Em Dourados, as duas lojas que funcionavam no centro da cidade encerraram as atividades no dia 14 de agosto. Funcionários foram informados sobre os desligamentos e a notícia repercutiu entre consumidores e trabalhadores.

O fechamento das unidades faz parte de uma reestruturação nacional da Casas Bahia. Ao todo, 298 lojas foram fechadas no país, enquanto milhares de funcionários foram desligados.

Crise financeira pesa sobre a rede

O momento vivido pela empresa é considerado um dos mais delicados de sua história. No último domingo, o Grupo Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial, buscando reorganizar uma dívida que chega a R$ 17,3 bilhões.

A companhia também registrou um prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, embora grande parte desse resultado esteja relacionada a efeitos contábeis e não represente necessariamente uma saída imediata de dinheiro do caixa.

Mesmo diante da crise, a empresa afirma que a recuperação judicial é um instrumento para reorganizar suas finanças e manter a operação. O plano inclui redução de custos, revisão da estrutura e concentração em canais e categorias consideradas mais rentáveis.

Aquidauana permanece no mapa

Dados divulgados pela própria empresa em maio apontavam 19 lojas da Casas Bahia em Mato Grosso do Sul.

Com os fechamentos recentes, esse número já foi reduzido. Ainda assim, a permanência da unidade de Aquidauana neste momento mantém a cidade entre os municípios do Estado onde a marca continua presente fisicamente.

Para os funcionários locais, a informação é de que não há previsão de fechamento da loja aquidauanense no curto prazo. A situação, entretanto, poderá depender dos próximos passos da reestruturação da companhia.

Por enquanto, enquanto outras cidades do Estado já convivem com portas fechadas e demissões, Aquidauana respira aliviada e mantém sua Casas Bahia funcionando. O futuro, porém, dependerá da evolução da crise financeira e das decisões que ainda serão tomadas pela empresa durante o processo de recuperação judicial