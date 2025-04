Caseiro desaparece após possível ataque de onça no Pantanal de Aquidauana

Arquivo Pessoal

Um caseiro identificado apenas como "Seu Jorge", de aproximadamente 62 anos, está desaparecido desde a madrugada desta segunda-feira (21), após um possível ataque de onça-pintada na região conhecida como Touro Morto, próximo à confluência dos rios Miranda e Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense.



Segundo informações repassadas por moradores e pescadores da região, o ataque teria ocorrido por volta das 5h da manhã, enquanto o homem preparava o café em um barraco localizado à beira do rio. A suspeita é de que a onça tenha invadido o local, e o caseiro, ao tentar fugir, correu em direção ao tablado da casa — estrutura de madeira usada como varanda sobre o rio — onde teria sido alcançado pelo animal.



No local, foram encontrados vestígios do ataque, como marcas no solo e objetos pessoais da vítima, incluindo o celular. Um turista que passava pela região para comprar mel teria se deparado com os sinais da ocorrência ainda durante a manhã.



"Foi encontrado o piseiro [rastros] da onça e os pertences dele. A onça teria seguido em direção ao rio, onde os rastros desapareceram", relatou uma das testemunhas que chegou ao local pouco depois.



A região do Touro Morto é bastante conhecida por pescadores e visitantes do Pantanal, sendo frequentemente frequentada por turistas.



Equipes da Polícia Militar Ambiental foram acionadas e devem chegar ao local de helicóptero para auxiliar nas buscas, que estão sendo dificultadas pela mata densa e pela cheia dos rios. A expectativa é de que o Rio Miranda suba consideravelmente nos próximos dias, o que pode complicar ainda mais as operações.



Até o momento, o corpo do caseiro não foi localizado e o caso segue sendo tratado como desaparecimento. A Polícia Civil também deve acompanhar a ocorrência.

