Cassems Itinerante leva atendimento de especialistas para Aquidauana

Nos dias 6 e 18 de março, Aquidauana receberá os serviços da “Cassems Itinerante”, que faz parte das ações de prevenção à saúde promovida pela Caixa dos Servidores.

No dia 6, a cidade terá o serviço de dermatologia por meio do profissional Gerson Pequeno D´Império. Já no dia 18 será o serviço de psiquiatria prestado pelo doutor Rubens Guilherme.

Além de Aquidauana, outras 8 cidades de Mato Grosso do Sul receberão os serviços.

Entre os dias 02 e 04 de março também terão ações em Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Coxim e Nova Andradina. Os atendimentos seguirão ao longo do mês em Dourados, Aquidauana e Naviraí.

A agenda de março contempla nove especialidades médicas sendo elas: pediatria, psiquiatria, endocrinologia, geriatria, dermatologia, cardiologia, ginecologia, neurologia e reumatologia.

Confira a agenda de março do Cassems Itinerante:

Aquidauana

Dermatologista Dr. Gerson Pequeno D´Império - 06 de março

Psiquiatra Dr. Rubens Guilherme - 18 de março

Corumbá

Psiquiatra Dr. Fernando de Souza Mazer - 02 e 03 de março

Cardiologista Dra. Andrea Roledo - 10 e 11 de março

Psiquiatra Dr. Gilberto da Silva Nunes - 11 de março

Geriatra Dra. Aline Heloisa - 11 de março

Psiquiatra Dra. Letícia de Souza Soares da Rocha - 24 e 25 de março

Três Lagoas

Psiquiatra Dra. Letícia de Souza Soares da Rocha - 03 e 04 de março

Dermatologista Dr. Pedro de Freitas Silva Torraca - 10 e 11 de março

Reumatologista Dr. Leonardo Perera Won Muhlen - 17 de março

Jardim

Pediatra Dra. Manuella Otoni Branco Rodrigues - 1° de março

Geriatra Dra. Natalia Della Roveri Rodrigues - 4 de março

Dermatologista Dra. Jéssica Maksoud Oliveira - 06 de março

Pediatra Dra. Larissa Naira Balbino Fernandes - 08 de março

Cardiologista Dr. Alexandre Henrique Zangari - 08 de março

Endocrinologista Dra. Lídia Maria Gonçalves - 10 de março

Neurologista Dra. Tatiane Novaes Dantas - 11 de março

Pediatra Dra. Heidy Favaro Nakashima Botelho - 14 de março

Pediatra Dra. Ana Laura Cremonin - 22 de março

Ginecologista Dra. Karina Rosa Rolim Zucarelli - 25 de março

Dourados

Psiquiatra Dra. Danielly Karla Both Palermo - 10 de março

Endocrinologista Dra. Lívia Maria Gonçalves - 11 de março

Psiquiatra Dr. Antônio de Carvalho Silva - 11 de março

Psiquiatra Dr. João Gabriel D´Osualdo - 10 e 11 de março

Psiquiatra Dr. João Gabriel D´Osualdo - 24 e 25 de março

Psiquiatra Dra. Danielly Karla Both Palermo - 25 de março

Ponta Porã

Psiquiatra Dr. Rubens Guilherme - 03 e 04 de março

Naviraí

Endocrinologista Dra. Lara Leite Rubio - 17 de março

Psiquiatra Dra. Danielly Karla Both Palermo - 17 e 18 de março

Coxim

Psiquiatra Dr. Leonardo Fabrício Gomes Soares -04 de março

Dermatologista Dra. Jéssica Maksoud Oliveira - 11 de março

Nova Andradina

Psiquiatra Dr. Gilberto da Silva Nunes - 04 de março