Castramóvel vai atender distrito de Taunay e aldeias indígenas em Aquidauana

AGECOM

O encontro contou com a presença do coordenador da Subprefeitura de Taunay, Sebastião Melo, e do coordenador municipal da Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno, acompanhado da equipe técnica da VISA.

Na última segunda-feira (18), a Prefeitura de Aquidauana realizou uma reunião no distrito de Taunay para definir as próximas ações de atendimento do Castramóvel, unidade de castração gratuita de cães e gatos.

Durante a reunião, ficou estabelecido que será feito um levantamento detalhado das demandas do distrito e das aldeias indígenas, a fim de identificar a quantidade de animais que necessitam de castração. O mapeamento será conduzido pela Subprefeitura em parceria com a Vigilância Sanitária.

Com essas informações, a Prefeitura vai organizar a logística de um mutirão do Castramóvel em Taunay, garantindo o controle populacional de cães e gatos, o que contribui diretamente para a saúde pública e o bem-estar animal.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, reforça a importância da prevenção de zoonoses e do cuidado com os animais, além de levar os serviços de forma descentralizada aos bairros e distritos de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!