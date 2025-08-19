Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 16:49

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Castramóvel vai atender distrito de Taunay e aldeias indígenas em Aquidauana

Prefeitura fará levantamento de demandas para organizar mutirão de castração de cães e gatos

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AGECOM

Na última segunda-feira (18), a Prefeitura de Aquidauana realizou uma reunião no distrito de Taunay para definir as próximas ações de atendimento do Castramóvel, unidade de castração gratuita de cães e gatos.

O encontro contou com a presença do coordenador da Subprefeitura de Taunay, Sebastião Melo, e do coordenador municipal da Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno, acompanhado da equipe técnica da VISA.

Leia Também

• Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

• Caravana da Castração começa amanhã em Aquidauana e vai até dia 5

Durante a reunião, ficou estabelecido que será feito um levantamento detalhado das demandas do distrito e das aldeias indígenas, a fim de identificar a quantidade de animais que necessitam de castração. O mapeamento será conduzido pela Subprefeitura em parceria com a Vigilância Sanitária.

Com essas informações, a Prefeitura vai organizar a logística de um mutirão do Castramóvel em Taunay, garantindo o controle populacional de cães e gatos, o que contribui diretamente para a saúde pública e o bem-estar animal.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, reforça a importância da prevenção de zoonoses e do cuidado com os animais, além de levar os serviços de forma descentralizada aos bairros e distritos de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Balanço positivo

Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

Esportes

Irene Cicalise mantém Aquidauana na elite do futsal estudantil

Oportunidade

Aquidauana recebe palestra sobre direitos do MEI na quinta-feira

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

Casa do Trabalhador

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

ÚLTIMAS

Estradas

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

Multa diária de R$ 50 mil é fixada por radar inoperante

Lei

Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e está prevista na Lei nº 6.461

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo