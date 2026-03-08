Catadora Ã© atropelada por condutor que empinava moto na Pantaneta

VocÃª RepÃ³rter

Uma conhecida catadora de recicláveis de Aquidauana ficou gravemente ferida após ser atingida por uma motocicleta na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio, conhecida como Avenida Pantaneta, na noite deste sábado (07).

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender um acidente de trânsito no local. Quando a equipe chegou, a vítima já recebia atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levada ao Pronto-Socorro da cidade.

A mulher tem deficiência na audição e não se comunica verbalmente, o que dificultou a coleta de informações diretamente com ela. Por isso, os detalhes do ocorrido foram relatados por um policial militar que estava de folga e presenciou o acidente.

De acordo com o relato do policial, ele estava com amigos em frente à Boate Blazer quando viu um motociclista realizando manobras perigosas, empinando a moto. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo a trabalhadora, que estava no local.

Após a colisão, o motociclista caiu, mas fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O policial que presenciou a situação acionou imediatamente o SAMU e a Polícia Militar para prestar atendimento à mulher.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana e, segundo informações, sofreu diversas fraturas pelo corpo.

Posteriormente, a polícia foi informada de que o motociclista teria ido até a delegacia para apresentar sua versão sobre o ocorrido. Um registro da ocorrência foi feito e encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar o caso.