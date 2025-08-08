Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:37

Cavalgada da Expoaqui 2025 sairá do Sindicato Rural às 7h neste sábado

Para completar o clima festivo, os participantes poderão aproveitar um delicioso churrasco e uma violada acústica

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 13:40

Atualizado em 08/08/2025 às 14:37

Imagens da Cavalgada do ano passado (2024) / Arquivo O Pantaneiro

A tradição e o espírito sertanejo vão tomar conta das ruas no próximo sábado, 9 de agosto, com a realização da Cavalgada da Expoaqui 2025. O evento, que marca a abertura extraoficial das festividades da 56ª Exposição Agropecuária de Aquidauana, promete reunir comitivas, cavaleiros e amazonas em uma grande celebração cultural.

A concentração será a partir das 7h, no Parque de Exposições, e todos os participantes devem apresentar exames e a Guia de Trânsito Animal (GTA). Após o desfile pelas ruas da cidade, haverá o tradicional concurso para escolha da Rainha da Expoaqui 2025, atraindo olhares e aplausos do público.

Para completar o clima festivo, os participantes poderão aproveitar um delicioso churrasco e uma violada acústica logo após a cavalgada, reforçando o espírito de confraternização que caracteriza o evento.

A Cavalgada da Expoaqui é uma das tradições mais aguardadas do calendário cultural de Aquidauana, unindo gerações e reforçando as raízes rurais da região.

Serviço Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99838-1058, com Vitor Ribeiro.

