CCI encerra atividades de 2023 com bailão em Aquidauana

Apresentações marcaram a comemoração / Agecom

Os vovôs e vovós participaram do Centro de Convivência do Idoso realizaram confraternização de fim de ano em Aquidauana. E o que não faltou foi animação e alegria! O evento ocorreu nessa quinta-feira, 30.

Como de costume diário, os idosos chegaram, tomaram um café da manhã e depois participaram de uma missa. Em seguida, sob animação da dupla Max & Vilmar, os idosos se divertiram muito com um bailão especial para eles.

Os vovôs e vovós também ganharam presentes de natal e fizeram uma bela apresentação do Coral do CCI e de danças coreografadas pelos próprios idosos. No final da manhã, todos se deliciaram com o almoço.

O prefeito Odilon Ribeiro, junto com a primeira-dama Maria Eliza e a coordenadora do CCI – Luci Chaves, deixaram uma mensagem de gratidão aos idosos e disseram que ano que vem, aguardam o retorno de todos para mais um ano de muitas atividades com a terceira idade.

Também estiveram no CCI, a secretaria de Assistência Social Josilene Rosa, o vereador Humberto Torres e demais convidados. A equipe do CCI também fez um agradecimento aos idosos que frequentaram o projeto durante todo esse ano.

Bastante emocionada, a primeira dama Maria Eliza, destacou a importância do CCI na vida dos idosos. “Neste ambiente vocês recebem muito amor e carinho e são muito bem cuidados por essa equipe maravilhosa que trabalha com vocês. Agradeço a todos que trabalham aqui, aos músicos que todos os anos estão animando vocês. E, claro, também agradeço a confiança do nosso prefeito Odilon e aos parceiros que nos ajudam a manter esse projeto da Assistência Social do município”, afirmou a primeira-dama Maria Eliza.

No CCI, a Secretaria de Assistência Social mantém uma equipe que atende de segunda a sexta 60 idosos com atendimento médico, fisioterapia, psicológico, entre outros serviços e alimentação.

O CCI encerra as atividades esse ano e retornará no início de 2024, novamente com matrícula e atendimento aos idosos que quiserem frequentar o projeto social.