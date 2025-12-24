Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 08:19

Aquidauana

Ceia de Natal será de tempo firme em Aquidauana

Previsão até o momento não indica chuva para a ceia natalina na região pantaneira

Redação

Publicado em 24/12/2025 às 07:10

Os moradores e visitantes do município de Aquidauana e cidades vizinhas podem esperar um feriado de Natal com tempo estável e clima relativamente quente, segundo os dados meteorológicos divulgados pelo site Climatempo para a noite de 24 de dezembro. 

De acordo com a previsão atualizada pelos meteorologistas, a noite de Natal deve ser de tempo firme, sem chuva prevista para a cidade, apesar de a nebulosidade estar um pouco mais presente no céu. Isso significa que as famílias que planejam atividades ao ar livre, confraternizações com lareira no quintal ou ceias na parte externa podem contar com um clima estável e sem precipitações significativas. 

A predominância de massa de ar quente sobre boa parte do Brasil, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul, tem mantido as temperaturas elevadas e inibido a formação de instabilidades mais fortes que poderiam trazer chuva intensa neste fim de ano. 

Apesar do predomínio do céu encoberto em alguns momentos, não há previsões de chuva significativa para Aquidauana na noite de 25 de dezembro. O cenário aponta para um Natal mais estável e seco, sem impactos significativos no planejamento dos festejos natalinos.

Direitos Humanos

Caixa conclui pagamento do Auxílio Gás de 2025 nesta terça

Beneficiários com NIS final 0 recebem R$ 110 pela parcela de dezembro

Receptação

PRF e PM apreendem veículo com registro de furto em MG após parada na BR-262

Ao consultar os sistemas informatizados, utilizando os elementos de identificação íntegros que restaram, a equipe conseguiu identificar o veículo original

