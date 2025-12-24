Ceia de Natal será de tempo firme em Aquidauana

Os moradores e visitantes do município de Aquidauana e cidades vizinhas podem esperar um feriado de Natal com tempo estável e clima relativamente quente, segundo os dados meteorológicos divulgados pelo site Climatempo para a noite de 24 de dezembro.

De acordo com a previsão atualizada pelos meteorologistas, a noite de Natal deve ser de tempo firme, sem chuva prevista para a cidade, apesar de a nebulosidade estar um pouco mais presente no céu. Isso significa que as famílias que planejam atividades ao ar livre, confraternizações com lareira no quintal ou ceias na parte externa podem contar com um clima estável e sem precipitações significativas.

A predominância de massa de ar quente sobre boa parte do Brasil, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul, tem mantido as temperaturas elevadas e inibido a formação de instabilidades mais fortes que poderiam trazer chuva intensa neste fim de ano.

Apesar do predomínio do céu encoberto em alguns momentos, não há previsões de chuva significativa para Aquidauana na noite de 25 de dezembro. O cenário aponta para um Natal mais estável e seco, sem impactos significativos no planejamento dos festejos natalinos.