Cejar oferece curso de idiomas em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

A escola Cejar em Aquidauana, com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, oferece um curso de idiomas focado em Inglês e Espanhol para profissionais do setor turístico e hoteleiro.



O curso tem como objetivo capacitar a mão de obra local, aproveitando o potencial turístico da região e as novas oportunidades trazidas pela Rota Bioceânica.



O curso oferece 300 horas/aula, sendo realizado com duas aulas presenciais por semana e três dias de atividades EAD. Está aberto para alunos do ensino médio, universitários, pessoas formadas e quem tiver interesse. Ao final, os participantes recebem um certificado.



As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria do Cejar. O curso representa uma oportunidade para quem deseja melhorar suas qualificações e atuar no mercado turístico em expansão na região.





