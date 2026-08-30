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SAÚDE ANIMAL

CEJAR recebe vacinação antirrábica nesta segunda-feira

Campanha será destinada a cães e gatos; atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 09:18

Atualizado em 30/08/2026 às 11:38

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Escolar Cejar / Divulgação

A população de Aquidauana deve ficar atenta ao cronograma da Campanha de Vacinação Antirrábica. Nesta segunda-feira (31), a vacinação de cães e gatos será realizada na Escola Cejar, em Aquidauana.

De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Aquidauana, o atendimento acontecerá em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva.

A vacinação será destinada à população dos bairros correspondentes a cada ponto de atendimento. Por isso, a orientação é que os tutores aproveitem a oportunidade e levem seus animais para receber a imunização.

Cuidados para levar os animais
A vacina é indicada para cães e gatos com mais de três meses de idade. Os cães devem ser levados com coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados com segurança, preferencialmente em caixas de transporte.

A vacinação contra a raiva é uma importante medida de prevenção, tanto para a saúde dos animais quanto para a população, já que a doença pode ser transmitida aos seres humanos.

Após a passagem pela Escola CEJAR, a campanha segue para outros pontos de Aquidauana. Na terça-feira (1º de setembro), a vacinação será realizada no SINPRECAM, e na quarta-feira (2), na Associação de Moradores da São Cristóvão, sempre das 7h às 11h e das 13h às 17h. Escola CEJAR – Rua José Bonifácio, 595, bairro Alto, Aquidauana

Local: Escola CEJAR – Rua José Bonifácio, 595, bairro Alto, Aquidauana
Data: segunda-feira, 31 de agosto
Horários: 7h às 11h e 13h às 17h
Público: cães e gatos com mais de 3 meses

A orientação é não deixar para depois: quem tem cão ou gato em casa deve aproveitar a campanha e manter a vacinação antirrábica em dia.

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