20 de Dezembro de 2025 • 20:15

Aquidauana

Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana

Além das ações da ABIMC, projeto Caixa Encantada, do Governo do Estado, também reuniu doações de brinquedos

Redação

Publicado em 20/12/2025 às 17:10

Atualizado em 20/12/2025 às 17:19

A Coordenação das Pastorais do Jardim Aeroporto e Santo Antônio realizou na manhã deste sábado (20) a Celebração da Vida, marcando o encerramento das atividades do ano. O evento acontecerá aconteceu em um momento especial de fé, partilha e solidariedade com as comunidades atendidas.

Durante a celebração, a ABIMC promoveu a doação de bolas para crianças de diferentes bairros, levando alegria e incentivo ao convívio e à brincadeira. As doações foram distribuídas nas comunidades do no bairro Arara Azul e Vila Pinheiro. Ainda serão entregues os brinquedos para a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, beneficiando dezenas de famílias.

Além das bolas, a ABIMC também foi contemplada com o projeto Caixa Encantada, do Governo do Estado, o que possibilitou a arrecadação de ainda mais brinquedos, ampliando o alcance da ação solidária neste período natalino.

A iniciativa contou com o apoio fundamental de voluntários, que se uniram para organizar, arrecadar e distribuir os donativos, demonstrando espírito de união e compromisso com o bem-estar das crianças e das comunidades envolvidas.

A Celebração da Vida reforça a importância da solidariedade, da fé e do trabalho coletivo, encerrando o ano com esperança, gratidão e gestos concretos de amor ao próximo.

