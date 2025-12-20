Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana

A Coordenação das Pastorais do Jardim Aeroporto e Santo Antônio realizou na manhã deste sábado (20) a Celebração da Vida, marcando o encerramento das atividades do ano. O evento acontecerá aconteceu em um momento especial de fé, partilha e solidariedade com as comunidades atendidas.

Durante a celebração, a ABIMC promoveu a doação de bolas para crianças de diferentes bairros, levando alegria e incentivo ao convívio e à brincadeira. As doações foram distribuídas nas comunidades do no bairro Arara Azul e Vila Pinheiro. Ainda serão entregues os brinquedos para a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, beneficiando dezenas de famílias.

Além das bolas, a ABIMC também foi contemplada com o projeto Caixa Encantada, do Governo do Estado, o que possibilitou a arrecadação de ainda mais brinquedos, ampliando o alcance da ação solidária neste período natalino.

A iniciativa contou com o apoio fundamental de voluntários, que se uniram para organizar, arrecadar e distribuir os donativos, demonstrando espírito de união e compromisso com o bem-estar das crianças e das comunidades envolvidas.

A Celebração da Vida reforça a importância da solidariedade, da fé e do trabalho coletivo, encerrando o ano com esperança, gratidão e gestos concretos de amor ao próximo.