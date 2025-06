Celebração de Corpus Christi une fiéis de Aquidauana e Anastácio nesta quinta-feira

Arquivo/ O Pántaneiro

As paróquias de Aquidauana e Anastácio realizam nesta quinta-feira (19) a tradicional celebração de Corpus Christi. O evento religioso reúne fiéis das duas cidades em uma programação que destaca a fé, a união e a adoração ao Santíssimo Sacramento nas ruas.



A programação começa às 6h, com a confecção dos tapetes, que irão compor o trajeto da procissão. Os desenhos feitos com materiais diversos são uma expressão de fé e simbolizam a passagem de Jesus Eucarístico entre a comunidade.



Às 17h, será celebrada a Santa Missa na Igreja Matriz, seguida pela tradicional procissão até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Durante o percurso, os fiéis acompanham o ostensório com o Santíssimo Sacramento, em um momento de oração e reflexão.



A celebração é um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico católico e representa a presença real de Cristo na Eucaristia. A organização convida toda a comunidade a participar com suas famílias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!