Celebração marca o Dia da Padroeira de Aquidauana nessa sexta

A partir das 17 horas, dessa sexta-feira, dia 8, será celebrada a Santa Missa em devoção à Padroeira de Aquidauana, Imaculada Conceição. O padre Paulo do Nascimento de Souza, que ministra missas no santuário, convida toda a população para a celebração.

“Está acontecendo aqui na Paróquia Imaculada Conceição, o novenário, que começou no dia 29 (de novembro) e se estende até o dia 8. E todos os dias depois da programação da santa missa, está tendo barraquinhas. Está tendo doces, cachorro quente, pastéis, está tendo guloseimas e refrigerantes. E cada dia está tendo uma benção especial para os idosos, para as famílias, para as crianças, para a juventude. A gente convida toda a comunidade para prestigiar a nossa padroeira. Às 17 horas, vai ser a Santa Missa, presidida por Dom João, celebrada pelos padres”, conta padre Paulo.

Toda essa celebração será transmitida pela rádio Avenida, 91.7 e retransmitida também pela página do facebook da paróquia Imaculada Conceição Aquidauana.

As celebrações em louvor a padroeira da cidade, proporcionam momentos de devoção, evangelização, lazer, comunhão e entretenimento, além de festejar a data, de maneira oportuna, também pela passagem dos 131 anos de Aquidauana, completos em agosto.