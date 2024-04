Celebre o Dia das Mães com presente do Bazar Solidário de Aquidauana

Bazar solidário

O Dia das Mães está se aproximando e, para encontrar o presente ideal para aquela pessoa especial em sua vida, o Bazar Solidário apresenta uma edição especial dedicada a todas as mães!



Quando: De 06 a 11 de maio

Horário: Segunda a sexta-feira, das 15h às 19h; Sábado, das 8h às 12h

Onde: Rua Sete de Setembro nº 470, próximo ao Calçadão da Sete



No Bazar Solidário, você encontrará uma variedade de mimos, presentes e souvenirs cuidadosamente selecionados, perfeitos para celebrar o amor e a dedicação das mães. Desde itens de decoração até artesanatos exclusivos, cada peça é única e carrega consigo o talento e o capricho de nossos artesãos.



Além de garantir o presente ideal para sua mãe, ao participar do Bazar Solidário, você também estará contribuindo para uma causa nobre. Parte da renda arrecadada será destinada à filantropia, ajudando a fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.



Não perca a oportunidade de surpreender sua mãe com um presente especial e único neste Dia das Mães. Venha nos visitar e descubra peças exclusivas, com fino acabamento e beleza incomparável. Garanta já o presente perfeito e celebre o amor materno com o Bazar Solidário!



Nota: Todas as medidas de segurança e protocolos sanitários serão rigorosamente seguidos para garantir uma experiência de compras segura para todos os visitantes.