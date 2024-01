Cenário ainda é de recontrução 20 dias após temporal que devastou Aquidauana

Diversas ruas ainda precisam de reparos / Ronald Régis/ O Pantaneiro

Quase 20 dias depois das fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição em diversos bairros de Aquidauana, o cenário ainda é de reconstrução com diversas obras de reparo e limpeza por toda a cidade.



Isso só foi possível graças ao reconhecimento da situação de emergência por parte da prefeitura e Governo do Estado, o que facilita o acesso a recursos sem esbarrar em muita burocracia.



Conforme divulgado pela prefeitura, na segunda-feira (15), os reparos começaram pelo bairro São Pedro com limpeza da rua Bernardino Lopes e região.



Limpeza dos bairros, conservação das vias, desentupimentos de bueiros - Agecom



No bairro Nova Aquidauana, a Estrada Boidadeira continua recebendo os serviços de patrolamento e manutenção. A via foi fortemente atingida pelas chuvas de fim de ano e, agora, está sendo recuperada pela prefeitura.

Faxinão

Na semana passada, equipes realizaram um verdadeiro “faxinão” em diversos pontos afetados pelo desastre natural como na Rua Bichara Salamene e na Vila Pinheiro, em que os maquinários e caminhões coletaram entulhos e galhos.



Já as patrolas e caminhões taparam inúmeras crateras nas ruas na Vila Icaraí e Vila Quarenta.



As árvores que caíram ou mesmo ficaram nesta eminência receberam grande atenção com a poda realizada por equipes da prefeitura. Os serviços foram feitos na região da Rua Manoel Aureliano da Costa, Centro e na Rua Bichara Salamene.



Além disso, a poda também foi executada na Rua Joaquim Nabuco, Bairro Jardim Aeroporto, Rua Claudio Ferreira Stella (Santa Terezinha).



No bairro Nova Aquidauana, foi realizado um patrolamento de ruas. Além disso, uma varrição foi executada na Rua Pandiá Calógeras e nas avenidas Mato Grosso do Sul e Vice-prefeito Timóteo Proença.



Por fim, uma limpeza foi realizada na Vila Bancária, na Rua dos Ferroviários e Estevão Alves Corrêa.



Chuvarada



Na noite do dia 29 de dezembro do ano passado, uma chuva intensa que variou de 155 a 180 milímetros, durante cerca de duas horas atingiu Aquidauana, trazendo estragos e inundação nas ruas da área central e alguns bairros da cidade.



O volume intenso de chuva pegou todos de surpresa, inclusive, alagando áreas onde nunca aconteceram inundações, como, por exemplo, foi o caso da região central de Aquidauana e Bairro Alto.

O prefeito Odilon Ribeiro decretou situação de emergência e com a publicação do decreto municipal nº 195, a prefeitura pode comprar materiais e itens para atendimento emergencial.

Na sequência, o Governo do Estado também reconheceu a situação de emergência do município o que possibilita diversos órgãos, instituições e sociedade civil trabalharem em conjunto com a Defesa Civil para a reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas.