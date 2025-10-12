Acessibilidade

12 de Outubro de 2025 • 13:19

Buscar

Últimas notícias
X
Fé e devoção

Centenas de fiéis participam de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Além da grande carreata, celebração na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga reuniu peregrinos que foram a pé, de bicicleta e até a cavalo

Redação

Publicado em 12/10/2025 às 09:03

Atualizado em 12/10/2025 às 09:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Na manhã deste sábado (12), centenas de fiéis se reuniram na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga, em Mato Grosso do Sul, para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A tradicional missa campal emocionou devotos que chegaram de diferentes formas ao santuário, renovando sua fé e devoção à santa.

A celebração começou ainda de madrugada, com uma carreata saindo às 4h30 de Aquidauana em direção à gruta, localizada em meio à paisagem natural da Serra de Maracaju. A estrada foi tomada por veículos enfeitados com fitas, imagens da padroeira e flores, em clima de oração e festa.

Além dos que foram de carro, muitos peregrinos decidiram cumprir promessas ou simplesmente demonstrar fé de maneira mais intensa: seguiram a pé, de bicicleta ou a cavalo durante a madrugada e o amanhecer. A peregrinação é considerada um dos momentos mais marcantes da celebração, com famílias inteiras participando.

Ao chegar à gruta, os fiéis participaram de uma missa celebrada ao ar livre, em meio à natureza, reforçando o simbolismo de paz e comunhão. O momento foi marcado por cânticos, orações e agradecimentos. Após a missa, houve um lanche comunitário, onde os participantes compartilharam alimentos, fortalecendo os laços entre os devotos.

Em um gesto de carinho e solidariedade, muitos fiéis também distribuíram lembranças, doces e terços como forma de agradecimento pelas graças recebidas. A manhã foi de celebração, emoção e gratidão, reunindo pessoas de diferentes idades e origens, unidas pela fé em Nossa Senhora Aparecida.

A celebração na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga já se tornou tradição na região e, a cada ano, atrai mais participantes, consolidando-se como uma das maiores demonstrações de fé popular em Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Patrulha Mirim participa da Semana de Ciência e Tecnologia em Aquidauana

Educação

Conselho Tutelar promove palestra para a Patrulha Mirim em Aquidauana

Educação

Alunos da Irene Cicalise visitam o Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana

Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS

Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Polícia

Homem é preso por furto e tráfico em Aquidauana

Publicidade

Justiça

MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana

ÚLTIMAS

Serviços

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira

Serviços

Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar atendimento indígena

Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e van para o Polo Base da SESAI

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo