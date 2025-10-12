Centenas de fiéis participam de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

O Pantaneiro

Na manhã deste sábado (12), centenas de fiéis se reuniram na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga, em Mato Grosso do Sul, para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A tradicional missa campal emocionou devotos que chegaram de diferentes formas ao santuário, renovando sua fé e devoção à santa.

A celebração começou ainda de madrugada, com uma carreata saindo às 4h30 de Aquidauana em direção à gruta, localizada em meio à paisagem natural da Serra de Maracaju. A estrada foi tomada por veículos enfeitados com fitas, imagens da padroeira e flores, em clima de oração e festa.

Além dos que foram de carro, muitos peregrinos decidiram cumprir promessas ou simplesmente demonstrar fé de maneira mais intensa: seguiram a pé, de bicicleta ou a cavalo durante a madrugada e o amanhecer. A peregrinação é considerada um dos momentos mais marcantes da celebração, com famílias inteiras participando.

Ao chegar à gruta, os fiéis participaram de uma missa celebrada ao ar livre, em meio à natureza, reforçando o simbolismo de paz e comunhão. O momento foi marcado por cânticos, orações e agradecimentos. Após a missa, houve um lanche comunitário, onde os participantes compartilharam alimentos, fortalecendo os laços entre os devotos.

Em um gesto de carinho e solidariedade, muitos fiéis também distribuíram lembranças, doces e terços como forma de agradecimento pelas graças recebidas. A manhã foi de celebração, emoção e gratidão, reunindo pessoas de diferentes idades e origens, unidas pela fé em Nossa Senhora Aparecida.

A celebração na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga já se tornou tradição na região e, a cada ano, atrai mais participantes, consolidando-se como uma das maiores demonstrações de fé popular em Mato Grosso do Sul.