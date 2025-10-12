Centenas de fiéis participam de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Além da grande carreata, celebração na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga reuniu peregrinos que foram a pé, de bicicleta e até a cavalo
O Pantaneiro
Na manhã deste sábado (12), centenas de fiéis se reuniram na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga, em Mato Grosso do Sul, para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A tradicional missa campal emocionou devotos que chegaram de diferentes formas ao santuário, renovando sua fé e devoção à santa.
A celebração começou ainda de madrugada, com uma carreata saindo às 4h30 de Aquidauana em direção à gruta, localizada em meio à paisagem natural da Serra de Maracaju. A estrada foi tomada por veículos enfeitados com fitas, imagens da padroeira e flores, em clima de oração e festa.
Além dos que foram de carro, muitos peregrinos decidiram cumprir promessas ou simplesmente demonstrar fé de maneira mais intensa: seguiram a pé, de bicicleta ou a cavalo durante a madrugada e o amanhecer. A peregrinação é considerada um dos momentos mais marcantes da celebração, com famílias inteiras participando.
Ao chegar à gruta, os fiéis participaram de uma missa celebrada ao ar livre, em meio à natureza, reforçando o simbolismo de paz e comunhão. O momento foi marcado por cânticos, orações e agradecimentos. Após a missa, houve um lanche comunitário, onde os participantes compartilharam alimentos, fortalecendo os laços entre os devotos.
Em um gesto de carinho e solidariedade, muitos fiéis também distribuíram lembranças, doces e terços como forma de agradecimento pelas graças recebidas. A manhã foi de celebração, emoção e gratidão, reunindo pessoas de diferentes idades e origens, unidas pela fé em Nossa Senhora Aparecida.
A celebração na Gruta da Estrada Parque de Piraputanga já se tornou tradição na região e, a cada ano, atrai mais participantes, consolidando-se como uma das maiores demonstrações de fé popular em Mato Grosso do Sul.
Educação
MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana
Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS
Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C
Serviços
Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira
Serviços
Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e van para o Polo Base da SESAI
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS