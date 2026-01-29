Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 19:37

Saúde

Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino

Da redação

Publicado em 29/01/2026 às 16:12

A Central de Regulação beneficia os pacientes do SUS / Agencia Brasil

A Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) de Aquidauana, órgão responsável por organizar e direcionar o acesso da população aos diversos serviços de saúde no município, mantém horário de funcionamento das 7h às 13h. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, contribuindo para a agilidade e organização dos agendamentos.

