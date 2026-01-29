Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino

A Central de Regulação beneficia os pacientes do SUS / Agencia Brasil
A Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) de Aquidauana, órgão responsável por organizar e direcionar o acesso da população aos diversos serviços de saúde no município, mantém horário de funcionamento das 7h às 13h. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, contribuindo para a agilidade e organização dos agendamentos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
O evento ofereceu uma variedade de atrações, incluindo jogos recreativos, brincadeiras coletivas e brinquedos infláveis
Geração de renda
As ações se concentraram no bairro Bahia, onde equipes municipais estão auxiliando agricultores familiares na etapa crucial de preparação do solo
Investimento
O governador ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado jovem em pleno crescimento, muito fruto do seu ambiente de segurança
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS