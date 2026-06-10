Centro da Juventude da Nova Aquidauana realiza Primeiro Encontro da Família

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Fortalecer os laços familiares é investir em uma comunidade mais unida e acolhedora. O Centro da Juventude da Nova Aquidauana realizou o Primeiro Encontro da Família do Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reunindo famílias, crianças, adolescentes e comunidade em um momento especial de integração e aprendizado.

O evento contou com palestras, apresentações culturais, além da tradicional dança de quadrilha com as crianças do projeto e a participação do grupo comunitário Os Caipiras da Nova.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e proporcionou uma noite de convivência, cultura e fortalecimento dos vínculos familiares.

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