Centro da Juventude oferece aula gratuita de violão

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, está oferecendo aulas gratuitas de violão, voltadas para alunos iniciantes e interessados em desenvolver habilidades musicais.



As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30min, sob orientação do professor Josué Vicente e as vagas são limitadas.



Os interessados devem procurar o Centro da Juventude, localizado na Av. Mato Grosso do Sul, no Bairro Nova Aquidauana, munidos de documentos pessoais: CPF, RG, NIS e Cartão do SUS.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana