Centro da Juventude tem aulas gratuitas de karatê para crianças e adolescentes

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social oferece aulas gratuitas de karatê, para crianças e adolescentes aquidauanenses.

As aulas de karatê são ministradas pelo sensei Ednelson Pereira de Souza, no Centro da Juventude, na Av. Mato Grosso do Sul, no Bairro Nova Aquidauana. As aulas acontecem todas as segundas, quintas e sextas-feiras, das 7h às 8h30min.

Podem se inscrever meninos e meninas, com idade de 05 a 16 anos. Para efetuar a inscrição para as aulas de karatê, os pais ou responsável legal pela criança ou adolescente deve ir até o Centro da Juventude e fazer a matrícula. Em caso de dúvidas, basta procurar o CRAS de sua referência.

Para crianças e adolescentes, o karatê traz inúmeros benefícios. É uma arte marcial milenar, de origem japonesa, que foca a autodefesa, a concentração, a disciplina e o desenvolvimento corporal.

O maior objetivo do karatê é a formação do caráter, através do treinamento contínuo e da disciplina. O karatê utiliza como armas as mãos, os braços, as pernas, os pés, enfim, qualquer parte do corpo.

Aquidauana já é conhecida pelo potencial dos caratecas da cidade. O município sempre está presente em eventos e campeonatos, com participação de atletas locais e, também, alunos de diversas faixas etárias.