Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:20

Buscar

Últimas notícias
X
ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

Evento ainda teve sorteio de brindes

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 15:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Convivência de Idosos (CCI) de Aquidauana teve uma manhã especial nesta terça-feira (23), promovido pela ABIMC.

Foi uma manhã repleta de amizade, risadas e histórias compartilhadas, mostrando o quanto esses encontros são importantes para o bem-estar dos idosos.

A diversão continuou com um animado sorteio de brindes, trazendo ainda mais alegria e descontração para todos.

Cada idoso teve a chance de ser premiado, tornando o momento inesquecível.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Destino adequado

Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Luto

Aquidauanense Elmira Coutinho Balbuena morre aos 93 anos

Alívio à estiagem

Chuva chega a Aquidauana nesta manhã e derruba temperatura

Choveu na cidade e o tempo está nublado

Casa do Trabalhador

Confira as vagas ofertadas em Aquidauana e região nesta segunda-feira

Publicidade

Aquidauana

Família da Aldeia Limão Verde mantém viva a tradição da farinha e do melado

ÚLTIMAS

Pendência

FGTS dos trabalhadores domésticos: quase mil empregadores em MS são notificados

Prazo para regularização é até 31 de outubro

Cidades

Shows marcam aniversário de 77 anos de Bonito

Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo