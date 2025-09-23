Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

Evento ainda teve sorteio de brindes
Prefeitura de Aquidauana
O Centro de Convivência de Idosos (CCI) de Aquidauana teve uma manhã especial nesta terça-feira (23), promovido pela ABIMC.
Foi uma manhã repleta de amizade, risadas e histórias compartilhadas, mostrando o quanto esses encontros são importantes para o bem-estar dos idosos.
A diversão continuou com um animado sorteio de brindes, trazendo ainda mais alegria e descontração para todos.
Cada idoso teve a chance de ser premiado, tornando o momento inesquecível.
