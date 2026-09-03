Cepa promove Festa da Primavera neste sábado em Aquidauana

Programação será realizada no quilômetro 12; evento terá comidas típicas, festival de prêmios e apresentação de quadrilha
Festa da Primavera do Cepa acontece neste sábado / Divulgação
O Cepa (Centro de Educação Profissional de Aquidauana) realiza, neste sábado (05), a Festa da Primavera, com uma programação voltada para toda a família. O evento começa às 09h, na quadra da escola, localizada no quilômetro 12 da MS-450 - entre Aquidauana e o distrito de Camisão.
Entre as atrações previstas estão festival de prêmios, comidas típicas e apresentação de dança de quadrilha. A organização também promete outras atividades ao longo da manhã.
A festa terá acesso com algumas restrições. Não será permitida a entrada de bebidas alcoólicas nem de cooler no local.
Para outras informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com o Cepa pelo telefone (67) 3389-8359.
Agricultura familiar
Equipamentos foram destinados a comunidades rurais, indígenas, quilombolas e assentamentos; prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância de garantir melhores condições para quem vive da produção no campo
Festa estudantil
Secretaria de Educação destacou trabalho de profissionais, famílias e estudantes durante a competição; evento reuniu alunos em 12 modalidades esportivas
INFORME PUBLICITÁRIO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS