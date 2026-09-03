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Com festival de prêmios

Cepa promove Festa da Primavera neste sábado em Aquidauana

Programação será realizada no quilômetro 12; evento terá comidas típicas, festival de prêmios e apresentação de quadrilha

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/09/2026 às 16:15

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Festa da Primavera do Cepa acontece neste sábado / Divulgação

O Cepa (Centro de Educação Profissional de Aquidauana) realiza, neste sábado (05), a Festa da Primavera, com uma programação voltada para toda a família. O evento começa às 09h, na quadra da escola, localizada no quilômetro 12 da MS-450 - entre Aquidauana e o distrito de Camisão.

Entre as atrações previstas estão festival de prêmios, comidas típicas e apresentação de dança de quadrilha. A organização também promete outras atividades ao longo da manhã.

A festa terá acesso com algumas restrições. Não será permitida a entrada de bebidas alcoólicas nem de cooler no local.

Para outras informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com o Cepa pelo telefone (67) 3389-8359.

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