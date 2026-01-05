Cepa lamenta morte da coordenadora técnica Sheila Cersósimo

Sheila deixa um legado de mais de duas décadas de serviço à educação profissional / Arquivo Pessoal

A comunidade escolar do Centro de Educação Profissional e Ambiental (Cepa) Geraldo Afonso Garcia Ferreira está de luto com a morte da coordenadora técnica Sheila Cristina Fernandes Cersósimo, ocorrida em 4 de janeiro de 2026. Ela tinha 51 anos.

Sheila atuava na instituição desde o ano 2000, inicialmente como professora do curso técnico em Agropecuária. Em 2028, assumiu a coordenação da Escola Técnica, cargo que ocupava com dedicação e era amplamente reconhecida e querida por colegas, alunos e funcionários.

A causa da morte foi uma anemia grave, condição de saúde com a qual lutava nos últimos tempos. A educadora iniciou tratamento em Aquidauana, sua cidade, mas devido à gravidade do quadro, foi transferida para um hospital em Campo Grande, onde veio a falecer.

Em nota, a direção do Cepa expressou "extremo pesar" e comunicou o falecimento da profissional, descrevendo-a como "muito querida em nossa Instituição". A nota ainda destaca que "a comunidade do Cepa Geraldo Afonso Garcia Ferreira lamenta intensamente a perda e, neste momento de dor, solidariza-se com os familiares, amigos e colegas".

O corpo de Sheila Cersósimo será velado na Capela da Pax Universal, em Aquidauana, a partir das 14 horas. A data e horário do sepultamento ainda não foram divulgados.

Sheila deixa um legado de mais de duas décadas de serviço à educação profissional, formando gerações de técnicos em Agropecuária e contribuindo significativamente para o desenvolvimento da escola e da região.

