CER II Pestalozzi de Aquidauana completa 1 ano

Ronald Regis / O Pantaneiro

O CER II Pestalozzi de Aquidauana completou um ano dia 5 de maio, com celebração, por atender mais de 400 usuários mensalmente, abrangendo indivíduos com deficiências físicas, intelectuais ou ambas.

Assim, o CER II Pestalozzi dispõe de um corpo clínico altamente qualificado, incluindo especialistas em reabilitação ortopédica, clínica geral, neurologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, enfermagem, psicopedagogia, pedagogia e nutrição. Esta equipe multidisciplinar é dedicada a oferecer não apenas tratamento, mas também a esperança de uma vida mais plena para nossos usuários.

A Associação Pestalozzi de Aquidauana, com mais de 41 anos de atuação neste município, continua a ser um bastião de serviços de excelência, dedicada à promoção e articulação de ações em defesa dos direitos, prevenção, orientação e suporte às famílias, sempre com o objetivo de elevar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

CER II Pestalozzi de Aquidauana Celebra Um Ano de Serviço e Excelência em Reabilitação - Foto: Ronald Regis

Neste dia de celebração, é imperativo expressar nossa gratidão à Coordenadora Geral, Fátima Mitue, o Vice-Presidente Sr Nelson Scaff e a Presidente Silva Sugui. Desde 2013, nutriram o sonho que hoje comemoramos, um sonho que se tornou realidade com muita perseverança e dedicação. Agradecemos também à Sra. Clery, Coordenadora do Planejamento do Município de Aquidauana, Prefeito Odilon Ribeiro,secretária de saúde Patrícia Panachuck e Juliana Medeiros coordenadora da rede da pessoa com deficiência do Ms, cujo apoio inestimável foi crucial para nossas realizações.

Como hoje marcamos o primeiro aniversário da habilitação deste centro, reafirmamos nosso compromisso em continuar a expandir nossos horizontes, promovendo não só a reabilitação, mas também a reinserção social de nossos usuários, garantindo que cada passo dado dentro de nossas instalações seja um passo em direção à autonomia e ao respeito pleno dos direitos das pessoas com deficiência.

Reconhecemos, portanto, o valor incomensurável de cada indivíduo que contribui para o sucesso do CER II Pestalozzi, e reiteramos nosso compromisso de continuar a avançar nesse caminho de serviço, dedicação e cuidado, marcando a diferença na vida de muitas pessoas que confiam em nossa instituição para melhorar sua condição de vida e integração social.

CER II Pestalozzi atinge mais de 400 usuários mensais - Foto: Ronald Regis

Para a materialização do Centro Especializado de Reabilitação, foi imprescindível o envolvimento de uma miríade de indivíduos e instituições, cujo engajamento merece ser calorosamente reconhecido. Em primeiro lugar, expressamos nossa mais profunda gratidão ao auditor Carlos Ayache e a toda a sua equipe de auditores, cuja diligência e expertise foram cruciais para o sucesso do Cer II. Reconhecemos, igualmente, o valioso papel desempenhado pelos colaboradores, usuários, pais e responsáveis, bem como pelos dedicados funcionários e pelo destacado corpo clínico, cujo comprometimento e abnegação são alicerces essenciais para o bem-estar e o desenvolvimento dos beneficiários do Cer II.

Destacamos, também, a figura inspiradora da coordenadora do Cer II Pestalozzi, Daiane Pereira de Carvalho, e do coordenador do Centro de Equoterapia "Cavalgando pela Vida", Isaías Guedes, cujo incansável trabalho e compromisso com a missão da instituição são verdadeiros pilares de excelência, cujo empenho e visão estratégica têm sido fundamentais para o crescimento e sucesso.

Que todos os envolvidos neste trabalho possam perseverar em sua missão de promover o bem-estar e a inclusão social, deixando um legado positivo e duradouro na vida daqueles que são atendidos pelo Centro Especializado de Reabilitação. Que cada ação e esforço dedicado se traduza em uma sociedade mais justa, empática e inclusiva para todos os seus membros.